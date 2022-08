Ausgehverbot : 5 Monate eingesperrt – Katzen der Stadt Walldorf dürfen heute wieder raus

Heute läuft das Ausgangsverbot für Katzen zum Schutz seltener Vögel in Walldorf aus. Damit dürfen die Katzen der kleinen Stadt in Baden-Württemberg zwei Wochen früher vor die Tür als die Verfügung des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis vorsieht.

Immerhin scheint der Katzenlockdown seinen Zweck erreicht zu haben. Die Jungtiere der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen seien so weit entwickelt, dass für sie kein Risiko mehr bestehe, so das Amt.

Das einzigartige Verbot sorgte in den letzten Monaten für viel Trubel in Walldorf. Erboste Katzenfans legten Widerspruch ein, und ein Besitzer wurde zu einer Busse von 500 Euro (482 Franken) verdonnert, weil sein Tier beobachtet worden war, wie es nahe beim Brutgebiet der gefährdeten Vögel gejagt haben soll.

Unverhältnismässig und tierschutzwidrig

Auch international rief der gesetzlich verfügte Katzenlockdown viel Aufsehen und Kritik hervor. Zwar ist es eine Tatsache, dass in ganz Europa die Zahl der Vögel, vor allem Feld- und Wiesenvögel, seit 1980 dramatisch abnimmt. Doch Katzenausgangsverbote wie in Walldorf kritisieren auch Tierschützer und Tierschützerinnen als unverhältnismässig und tatsächlich tierschutzwidrig, zumal das plötzliche Ausgehverbot für die Katze grossen Stress bedeute.

«Tierarten nicht in Konkurrenz zueinander stellen»

Die Behörden von Baden-Württemberg beziehungsweise das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis beeindruckt dies wenig. So wurde auch jetzt wieder klargestellt, dass der verkürzte Katzenlockdown an der ursprünglichen Allgemeinverfügung nichts ändere: «Sie gilt bis zum Jahr 2025 weiter – jeweils im Zeitraum vom 1. April bis einschliesslich 31. August.» Ausnahmen gelten nur für Katzen, die an eine kurze Leine genommen werden oder sich nachweisbar nicht in Bereichen bewegen, wo sie zur Gefahr für die Vögel werden können.