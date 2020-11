5 Mythen über Psychotherapie

Auch das Obsan schreibt in seinem Bulletin, dass wohl eine beginnende Entstigmatisierung hinter der Zunahme stecke. Die Menschen seien heute informierter und es sei einfacher, sich professionelle Hilfe zu holen. Doch sich einzugestehen, dass man psychologische Hilfe braucht und dann einen Termin auszumachen, stellt für viele nach wie vor eine Hürde dar. Obs an diesen Mythen rund um Psychotherapie liegt?

1. «Eine Psychotherapie ist nur für Menschen mit echten Problemen»

Laut Pro Mente Sana leidet jeder zweite Mensch in der Schweiz im Laufe seines Lebens einmal an einer psychischen Erkrankung. Gibts in deiner Familie Menschen, die psychisch krank sind oder waren, solltest du das im Hinterkopf haben: Denn für viele dieser Erkrankungen gibts genetische Ursachen.