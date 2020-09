… oder stundenlang in Plattenkisten zu wühlen. Doch nicht nur offline, auch online boomt das Geschäft mit Secondhand-Artikeln.

… in Brockis Möbel aus richtigem Holz anzuschauen …

Secondhand gibt es nur in Läden

Es ist etwas Schönes, den Tag in Brockis und auf Flohmärkten zu verbringen, in Plattenkisten zu wühlen und das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Doch nicht nur offline, auch online mit Kleinanzeigen oder auf Auktionsplattformen boomt das Business mit gebrauchten Artikeln. Auf Ricardo.ch wurden 2019 insgesamt 2,7 Millionen Occasionsartikel verkauft. Insgesamt verzeichnet die Plattform 3,7 Mio. Nutzer. Und: Rund jedes fünfte Mitglied ist 20- bis 29-jährig.

Secondhand ist schmuddelig und alter Schrott

Gebrauchte Unterwäsche vom Wühltisch? Das findet man wohl in keinem Brocki. Bei Secondhand-Produkten ist die Qualität meist hoch. Das zeigen florierende Vintage-Mode-Läden, Occasions-Elektronik-Shops und zahlreiche Velo- und Skibörsen im Land. Beliebt sind auch Produkte aus dem Luxussegment. Bei Ricardo.ch sind Louis Vuitton und Rolex auf den ersten Plätzen der Top-5-Suchbegriffe. Doch auch landwirtschaftliche und Bau-Fahrzeuge sowie Töffli finden sich auf der Rangliste wieder.

Secondhand ist miese Qualität

«Über 97 Prozent der Käufe von Secondhand-Artikeln auf Ricardo werden positiv bewertet. Das zeichnet ein klares Bild», sagt Mojca Fuks, PR-Managerin bei Ricardo. Bei Käufern von Neuware ist die Zahl mit 96 Prozent positiven Bewertungen ähnlich hoch. Die Qualität der gekauften Produkte sei neben der Liefergeschwindigkeit und der Kontaktqualität einer der Hauptgründe für die Abgabe einer Bewertung, so Fuks.

Secondhand ist teuer

46’000 Franken: So viel hat 2019 jemand für eine Rolex Day Date Platin bezahlt. Doch Secondhand muss gar nicht teuer sein. Einer der grössten Faktoren, die zu einem Secondhand-Kauf führen, ist wohl bei vielen der meist attraktive – sprich niedrige – Preis. So purzeln zum Beispiel auch bei gewissen gebrauchten Produkten aus dem Luxussegment die Preise. «Aufgrund der meist hohen Qualität versprechen solche Produkte eine lange Verwendungsdauer», so Fuks. Und: Gebrauchte Alltagsgegenstände gibt es oft zu einem wirklichen Schnäppchenpreis.