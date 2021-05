5 neue Outdoor-Spiele, die richtig Spass machen

Wer im Frühsommer durch Schweizer Parks schlendert, sieht mindestens ein halbes Dutzend Gruppen, die mit Stöcken auf Holzklötze schiessen. In Städten wie Zürich, Bern oder Basel gibts kaum eine Wiese, auf der das skandinavische Wurfspiel Kubb nicht gespielt wird. Auf dem Kiesfeld nebenan ist meist Boule angesagt. Oder Pétanque, oder Boccia – je nach Vorliebe der Spielenden.

Dir machen diese Spiele Spass, aber mit der Zeit findest du sie auch ganz schön langweilig? Wir zeigen dir spannende Outdoor-Spiele, die so leicht sind, dass du sie ohne Schleppen zum nächsten Grillabend mitbringen kannst, und die du vermutlich noch nicht kennst.

Spikeball

Worum gehts? Spikeball, auch Roundnet genannt, ist ein dynamisches Outdoor-Spiel und von Beachvolleyball inspiriert. Das kompakte Spiel besteht aus einem runden Bodennetz und einem Ball. Die beiden Teams starten jeweils an einer Seite des Netzes. Wenn der Ball serviert wurde, darf der Ball dreimal vom Team berührt werden, bevor es ihn über das Netz spielt. Einzigartig an Spikeball ist, dass der Ball in jede Richtung gespielt werden kann, sobald er im Spiel ist. Hier gehts um Kondition, Reaktionsgeschwindigkeit und Fussarbeit.