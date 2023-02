Fünf Podcasts, die Autofreaks kennen müssen

Podcasts und Autos – das passt einfach zusammen. Gerade auf längeren Fahrten vertreiben die Streaming-Gesprächssendungen die Langeweile und lassen einen am Zielort im besten Fall nicht nur gut gelaunt, sondern auch schlauer aussteigen. Im breiten Themenangebot finden sich natürlich auch zahlreiche Podcasts, die sich nicht nur gut im Auto hören lassen, sondern selbiges auch zum Thema haben. Hier sind fünf Empfehlungen.

«Alte Schule»

«Autotelefon»

So etwas wie der Klassiker unter den deutschsprachigen Auto-Podcasts. Die Motorjournalisten Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing rufen sich einmal die Woche an, um über Auto-Neuheiten, aktuelle Testwagen, Branchentrends und persönliche Erlebnisse mit vier- oder zweirädrigen Gefährten zu sprechen. Dazu gibt es immer wieder ein paar launige Anekdoten aus teils jahrzehntelanger Erfahrung in der Autobranche. Die Gespräche leben nicht zuletzt von den unterschiedlichen Perspektiven ihrer Protagonisten auf polarisierende Themen wie E-Auto, Mobilitätswandel und die Autoindustrie im Allgemeinen.