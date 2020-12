5 Promihäuser am Meer, die dich den Winterblues vergessen lassen

Der Winter im Schweizer Flachland ist meist unspektakulär. Es ist kalt und neblig, von Sonne und Wärme kann man nur träumen. Genau wie von den fünf Promihäusern, die uns jetzt auf warme Gedanken bringen.

Chers Villa auf La Gorce Island

Das ist die Villa von Cher, die sich auf einer kleinen Insel bei Miami Beach befindet. Engel & Volkers Die amerikanische Sängerin und Songwriterin tobt sich nicht nur bei Kostümen aus, sondern auch beim Innendesign. Raph_PH Cher soll ganz nach ihrem Geschmack eingerichtet haben. Engel & Volkers

Cher ist in der Immobilienbranche keine Unbekannte: Die Sängerin hat Häuser in ganz Nordamerika gekauft, renoviert und wieder verkauft. Als eines ihrer designmässig t ollsten Werke gilt die Villa auf La Gorce Island, einer kleinen Insel in Miami Beach.

Cher kaufte s ie 1993 und soll sich dort neu erfunden haben: Ihre früheren Haus-Projekte waren eher minimalistisch, die Villa dagegen ist mit religiöser Kunst, geschnitztem Holz und dekorativem Kleinkram gefüllt. Sie stand kürzlich für 22 Millionen zum Verkauf.

Gwen Verdons Hampton-Haus

Die Villa von Gwen Verdon ist eine klassische Hamptons-Villa: Grosszügige, gedeckte Veranda und … Douglas Elliman … und eine eher altmodische Einrichtung in den renovierten Innenräumen. Douglas Elliman Gwen Verdon war eine bekannte amerikanische Broadway-Darstellerin und Tanzlegende. Murray Korman

Gwen Verdon war eine bekannte amerikanische Broadway-Darstellerin und Tanzlegende. Sie spielte unter anderem die Roxie Hart in «Chicago». Verdon lebte während mehr als 20 Jahren in einem Haus in Southampton, einer Gegend, die für schicke Häuser und breite Strände bekannt ist.

Nach ihrem Tod im Jahr 2000 wurde das Haus modernisiert. Heute gibt es einen Trampelpfad zum Strand, der nur gerade 45 Meter entfernt ist. Das Haus ist auch von einem historischen Standpunkt interessant: Die erste Telefonleitung des Ortes wurde in diesem Haus verlegt. Es befindet sich ausserdem im Register für historische Plätze.

Sean Connerys Villa in Südfrankreich

Das ist es, «Seans Haus», wie es die Einheimischen immer noch nennen. Knight-Frank Der «Sean», den die Einheimischen meinen, ist kein anderer als Schauspiel-Legende Sean Connery. Rob Bogaerts / Anefo Die Villa in Südfrankreich gehörte ihm bis zu seinem Tod. Knight-Frank

Sean Connery, der Ende Oktober diesen Jahres verstorben ist, ist nicht nur einer der berühmtesten Schauspieler der letzten 50 Jahre, er wurde 1999 auch zum «sexiest man of the century» gewählt.

I hm gehörten mehrere Häuser in England, Spanien, Frankreich und den Bahamas. Eines seiner Lieblingshäuser, eine Villa in Südfrankreich, stand kürzlich für knapp 34 Millionen Dollar zum Verkauf . Die Einheimischen nennen die Villa, die an einer fantastischen Lage liegt, noch immer «Seans Haus». Vielleicht hast du das Haus auch schon in einem Bond-Film gesehen: I n «Sag Niemals nie» kommt die Villa mehrmals vor.

Pierce Brosnans Malibu-Strandhaus

Das ist das «Orchid House» von Pierce Brosnan. Mike Helfrich Der Bond-Darsteller spielt gleich in fünf Filmen mit, die 2021 Premiere feiern. gdcgraphics Er liess sich beim Haus von Reisen in exotische Länder, vor allem Thailand, inspirieren. Mike Helfrich

Wir bleiben bei Bond-Darstellern: Auch das Strandhaus von Pierce Brosnan hat es in sich. Die Villa in Malibu hat 35 Meter eigenen Strand und ist seit K urzem für sagenhafte 100 Millionen Dollar auf dem Markt.

Die Villa wird als «Orchid House» bezeichnet und hat rund 4000 Quadratmeter Land. Inspiriert wurde Brosnan von zahlreichen Reisen nach Thailand und andere Länder, in denen da s Zusammenspiel a us Innen- und Aussenarchitektur eine echte Kunstform ist.

Kristen Stewarts Beachhouse

Dieses Haus gehört Kristen Stewart – aber nicht mehr lange. Es ist aktuell für 9,5 Millionen Dollar auf dem Markt. Realtor.com Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle als Bella Swan in der «Twilight»-Reihe weltberühmt. Georges Biard Bestes Verkaufsargument: Die sagenhafte Aussicht, die man von diversen Balkonen und Terrassen hat. Realtor.com