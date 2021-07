Seychellen Tipps - 5 Reisetipps für die traumhafte Insel Mahé

1 – Trekking im Paradies

Wer den Liegestuhl am weissen Sandstrand verlassen möchte, findet auf Mahé mehrere ausgeschilderte Trails. Einer davon ist der Copolia Trail . Der markierte Startpunkt befindet sich in den Hügeln auf der Sans Soucis Road oberhalb von Victoria. Auf schmalen Pfaden gehts im Schatten der Palmen und Bäume zu einem spektakulären Aussichtspunkt. Der Copolia Trail zählt mit 1,6 Kilometern zu den kürzeren Routen. Wichtig: Genug Wasser mitführen und die Haut mit Sonnencrème schützen.

2 – Die weissen Sandstrände von Mahé

Nach den Trails gehts ab ins kühle Wasser. Die Strände auf der Insel sind alle öffentlich zugänglich. So ist selbst der bestens gepflegte Strand des Four Seasons Hotel für externe Besucher und Besucherinnen zugänglich. Wer einen langen, abgelegenen Sandstrand sucht, dem oder der empfiehlt sich eine Fahrt in den Süden an die Police Bay. Die Wassersportanbieter wiederum befinden sich am Strand von Beau Vallon. Und im Norden des Strands steht eine der beliebtesten Strandbars der Insel: die Beach Shak.