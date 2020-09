5 Schaumweine, die ihr kennen solltet

1. Champagner

Wie der Name schon sagt, stammt dieser meistkonsumierte Schaumwein aus dem nördlichsten Anbaugebiet Frankreichs – der Champagne. Die Böden in der Champagne sind geprägt durch einen dicken Kreide-Untergrund, der nur von einer sehr dünnen Erdschicht an der Oberfläche bedeckt wird. Sie verleihen dem Champagner seinen charakteristischen, mineralischen Geschmack. Üblicherweise wird Champagner aus den Traubensorten Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier gekeltert und seine Herstellung ist strikt geregelt: zugelassen ist in der Champagne einzig die klassische Flaschengärung, die deshalb auch methode champenoise genannt wird. Die Mindestreifezeit beträgt bei Champagner 15 Monate, erstklassige Jahrgangs-Champagner können aber viele Jahre auf der Hefe reifen, bevor Sie in den Handel kommen.