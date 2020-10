Am Donnerstagmorgen gerieten fünf junge Schweizer auf einer deutschen Hauptstrasse in einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei Freiburg mitteilt, waren die jungen Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren in Hinterzarten in Baden-Württemberg unterwegs, als sie mit ihrem Auto gegen ein Lastwagen kollidierten.