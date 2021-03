Five

Beim Label Five ist der Name Programm: Alle ihrer fünf Produkte kommen mit maximal fünf Inhaltsstoffen aus. Silikone und Parabene haben in Serum, Creme, Make-up-Entferner und Gesichtsölen nicht zu suchen. Dafür sind sie alle zu 100 Prozent natürlich. Die Brand produziert ausserdem komplett klimaneutral, verpackt seine Produkte in Glasflaschen ohne Umverpackung und liefert in die Schweiz auf Wunsch auch in der Mehrwegbox. Alle Daumen hoch!

fiveskincare.ch