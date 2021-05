Von einem Park umgeben, am See gelegen: Das Schloss Schadau in Thun. Schweiz Tourismus, Christian Helmle

Unterkünfte mit Geschichte : 5 Schweizer Hotels, die dich mit auf eine Zeitreise nehmen

In einem Schloss, einem Kurhaus oder in einer historischen Villa übernachten? In diesen Hotels reist man zurück in die Vergangenheit.