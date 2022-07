Schweizer Hotels am See: 5 Tipps für einen erfrischenden Trip

Abkühlung gefällig? Wir stellen Schweizer Hotels mit Direktzugang zum See vor, die an heissen Sommertagen für Erfrischung sorgen.

Erfrischender Trip : 5 Schweizer Hotels, die direkt am See liegen

Hotels am See: Im Hotel Palafitte kannst du von deinem Bett aus direkt in den See springen.

In den kommenden Tagen klettern die Temperaturen nochmals so richtig nach oben und bescheren uns hitzige Sommertage. Nachdem wir bereits versteckte Bergseen, spezielle Badeorte und die schönsten Stadtbadis der Schweiz vorgestellt haben, dreht sich dieses Mal alles um Hotels mit direktem Seezugang. Schnapp dir also deine Liebsten, vergiss Sonnencreme und Badesachen nicht und gönn dir eine Auszeit am kühlen Nass.

Vierwaldstättersee: Vitznauer Hof

Vom Wasser aus hast du eine herrliche Aussicht auf den traditionsreichen Vitznauer Hof und die Rigi. Switzerland Tourism/Silvano Zeiter

Am Fusse der Rigi liegt der Vitznauer Hof, direkt in einer Seebucht des Vierwaldstättersees. Das denkmalgeschützte, luxuriöse Vier-Sterne-Jugendstil-Hotel verfügt über einen Privatstrand sowie mehrere Gourmet-Restaurants direkt am Wasser. Dank der tollen Lage kannst du der Sonne am Abend richtig lange beim Untergehen ins Wasser zuschauen – dieses Spektakel dauert hier am längsten des gesamten Vierwaldstättersees.

Wenn du dem kühlen Nass noch ein Stück näher sein willst, hast du bis September die Gelegenheit, neben dem Hotel in einem der Glamping-Zelte von Casa Poesia zu übernachten und zu Vogelgezwitscher und dem Plätschern der Wellen aufzuwachen.

Neuenburgersee: Hotel Palafitte

Das Hotel Palafitte aus der Vogelperspektive betrachtet: 24 Pavillons liegen auf Stelzen oberhalb des Neuenburgersees. palafitte.ch

Das Fünf-Sterne-Hotel Palafitte in Neuchâtel ist architektonisch ein wahres Meisterwerk. Das einzigartige, auf Stelzen erbaute Hotel besteht aus 38 Pavillons, welche entweder am Ufer oder auf dem Wasser liegen. Die Pavillons am See verfügen alle über eine private Terrasse mit Direktzugang ins Wasser.

Erfrischen kannst du dich entweder mit einem Schwumm direkt vor dem Hotelzimmer, beim Stand-up-Paddeln und Kajak fahren oder du mietest ein Boot und gehst auf Entdeckungstour. Bis im September ist die Terrasse des Hotels zudem eine gute Adresse, um einen erfrischenden Cocktail mit Seesicht zu geniessen.

Lago Maggiore: Castello del Sole

Das Hotel Castello del Sole ist umgeben von Wäldern und Wiesen und liegt direkt am Wasser in Ascona. Castello del Sole

Das Luxus-Resort Castello del Sole in Ascona liegt inmitten einer atemberaubenden Landschaft von 140 Hektaren inklusive Privatstrand. Auf dem Grundstück befinden sich zudem ein WWF-Vogelschutzgebiet, Reisplantagen sowie Gemüse-, Kräuter und Obstgärten.

Ob bei einem Picknick zwischen den Obstbäumen, einer Vogelbeobachtungstour mit dem Fernglas oder einem guten Glas Wein im Garten: Hier ist dolce far niente (das süsse Nichtstun) nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht.

Thunersee: Schloss Schadau

Das Schloss Schadau thront am Ufer des Thunersees und sieht ein bisschen aus, als wäre es einem Märchen entsprungen. Luftbild Drohne Thun

Das Schloss Schadau wurde das erste Mal bereits im Jahr 1348 schriftlich erwähnt und ist bis heute ein ganz besonderes Schmuckstück der Region Thun. Seit 2017 ist das Schloss ein Drei-Sterne-Hotel mit neun Zimmern und transportiert Gäste mit seinem edlen Interior in eine längst vergessene Zeit.

Das Hotel und seine Umgebung erkundest du am besten bei einer Führung, einem Afternoon-Tea oder einem Spaziergang dem Ufer entlang. Auch als Hochzeitslocation ist das Schloss Schadau sehr beliebt und bietet eine atemberaubende Kulisse für den schönsten Tag des Lebens.

Zürichsee: Hotel Alex Lake Zürich

Das Hotel Alex Lake Zürich hat ein hauseigenes Boot-Taxi, das Gäste und Besuchende auf Wunsch abholt. alexlakezurich.com

In Thalwil an der Westseite des Zürichsees liegt das Boutique-Hotel Alex Lake Zürich. 41 moderne Studios und zwei Penthäuser bieten einen Rückzugsort direkt am See und auch das hauseigene Spa im Hamam-Stil verfügt über einen Zugang zum Wasser.

Praktisch: Ein Boot-Shuttle fährt in regelmässigen Abständen zwischen Zürich, Thalwil und Herrliberg, an letzterem Ort befindet sich das Restaurant Buech, das zum Hotel gehört. Für Hotelgäste ist dieser Service gratis, ansonsten kosten die Fahrten zwischen 15 und 45 Franken pro Person.

Inspiriert? Dann nichts wie los! In den meisten Hotels kannst du auch einfach so ein Glas Wein auf der Terrasse trinken, einen feinen Znacht direkt am Wasser geniessen oder dir ein Glace auf einem Spaziergang dem Ufer entlang gönnen, ohne zwingend Hotelgast sein zu müssen.