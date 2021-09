5 Schweizer Hotels mit aussergewöhnlicher Lage und schöner Aussicht

Klosterhotel St. Petersinsel

Tremondi Quinten

Zehn Minuten. Mehr braucht es nicht, um vom Getöse der Autobahn in Murg mit dem Schiff in die grüne Oase Quinten zu gelangen. Dort verführt das Boutique-BnB Tremondi mit moderner Brasserie-Küche und Zimmern in nordischem Design. Dazu kommt die Lage am Fusse der Churfirsten, die dem 40-Seelendorf ein mediterranes Klima beschert – inklusive Rebberge und Palmen. tre-mondi.ch/quinten