5 Schweizer Unterkünfte für Ferien mit Freunden

Geteilte Freude ist doppelte Freude – deshalb macht es besonders Spass, Wochenenden oder gleich die Ferien mit Freundinnen und Freunden zu verbringen. Dabei gemeinsam Ausflüge zu unternehmen, zu kochen oder bei Spielabenden ausgiebig zu lachen. Wir zeigen dir hier Unterkünfte in der Schweiz, die sich für ein solches Abenteuer eignen.

1 – Zermatt: Cervo Overlook Lodge

Das Cervo Mountain Resort in Zermatt kennt man als angesagtes Hotel, das oberhalb des Dorfes thront und wo Après-Ski mit Blick aufs Matterhorn besonders stimmungsvoll ist. Doch man kann hier nicht nur einzelne Zimmer buchen, sondern sich ein Apartment in der Cervo Overlook Lodge mieten. Diese befindet sich unweit des Hotels und kommt im selben Look wie die Hotelzimmer daher – inklusive der Hästens-Betten. Die beiden serviced Apartments Panoramic Apartment und Penthouse Apartment verfügen über je drei Schlafzimmer mit Doppelbetten. Und auch hier gibts direkten Blick aufs Matterhorn.