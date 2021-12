20 Minuten Radio empfiehlt – 5 Serien für seeliges Bingewatchen

Netflix / The Witcher

Wie? Weihnachts-Bingen sagst du? Yes, ganz genau. Wo anfangen?

Nächste Woche verrät er an dieser Stelle seine Film-Highlights für 2022.

Jeden Donnerstag bespricht er auf 20 Minuten Radio den «Movie of the Week».

«The Mandalorian» (Staffel 1 und 2)

Die Serie begeistert mich mit ihrem Ton ganz im Stil der Original-Trilogie. Neben bekannten Gesichtern aus der Animationsserie «Star Wars: The Clone Wars» gelingt es «The Mandalorian» mühelos, neue Charaktere einzubringen. Obendrauf kommt die Serie im Western-Stil – definitiv ein Highlight!

P.S.: Wenn dir «The Mandalorian» noch nicht genug «Star Wars» in Serie ist, startet am 29. Dezember der Spin-Off «The Book of Boba Fett», die Geschichte zum berühmten Kopfgeldjäger, ebenfalls auf Disney+.