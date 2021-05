Auf Netflix, Amazon & Co.: 5 Serien über die Liebe, die ein bisschen kompliziert sind

Frisch verliebt? Es ist kompliziert? In festen Händen? Egal was dein Beziehungs-Status ist – mit diesen Serien über die nicht gerade perfekte Liebe fühlst du dich augenblicklich besser.

Der Trailer zur Serie «Love» von Kult-Produzent Judd Apatow. Netflix

«Love» (USA, 2016)

Mickie (Gillian Jacobs) und Gus (Paul Rust) suchen in der ultracoolen TV-Serie «Love» nach Liebe. Oder doch nicht? Netflix

Staffeln: 3Wo: NetflixMit: Gillian Jacobs, Paul Rust

Darum gehts: Das ultracoole Slacker-Girl Mickey (Gillian Jacobs) lernt den liebenswerten Nerd Gus (Paul Rust) an einer Tankstelle kennen, sie finden sich auf Anhieb toll, aber mit dem Commitment ist das so eine Sache: Mal will er, aber sie nicht. Dann ist es wieder umgekehrt. Werden die beiden je ein Paar?

Must-See weil: Es DIE Serie über das komplizierte Dating-Leben der Millennials ist. Ausserdem zeigt «Love» die Hipster-Seite der Metropole Los Angeles, die man so nicht oft im TV sieht – jenseits von Hollywood, falschen Brüsten und Zehn-Zentimeter-Absätzen.

«Normal People» (Irland, 2020)

Daisy Edgar-Jones und Paul Mescal sind Marianne und Connell. Hulu

Staffeln: 1Wo: Amazon Prime, iTunesMit: Paul Mescal, Daisy Edgar-Jones

Darum gehts: Die Liebesbeziehung zwischen Marianne (Daisy Edgar-Jone) und Connell (Paul Mescal) ist kompliziert: Während sie aus reichem Hause stammt, arbeitet seine Mutter dort als Haushälterin. Die Story spannt sich vom Ende ihrer Schulzeit in einer irischen Kleinstadt bis hin zum gemeinsamen Studium in Dublin.

Must-See weil: die Serie in verträumten Bildern die Melancholie einer jungen Liebe einfängt, die sich aus tausend kleinen Momenten zusammensetzt: Ein Blick, eine Geste, eine Berührung. «Normal People» fühlt sich einfach echt an. Jeder, der schon mal verliebt war, egal wie alt er ist, wird sich in den Figuren wiederfinden.

Eine Liebe aus verschiedenen sozialen Welten: das ist «Normal People». Hulu

«The Pursuit of Love» (England, 2021)

Emily Beechum und Lily James als unkonventionelle Frauen zwischen den Weltkriegen. BBC

Staffeln: 1Wo: BBC OneMit: Lily James, Dominic West

Darum gehts: In den Zwischenkriegsjahren experimentiert die junge Linda Radlett (Lily James) mit der Liebe zu Männern und Frauen. Ihre Erlebnisse teilt sie mit ihrer Cousine und BFF Fanny (Emily Beechum), mit der sie auf dem Anwesen unter den gestrengen Augen ihres reaktionären Vaters Matthew (Dominic West) lebt.

Must-See weil: die Serie mit toller Ausstattung glänzt und so gar nicht verstaubt daherkommt. «The Pursuit of Love» ist lustig, frivol, frisch, mit einer umwerfenden Lily James in der Hauptrolle. Die modernen Sexszenen erinnern an Netflix’ durchgeknallten Historien-Hit «Bridgerton».

Lily James im Trailer zur britischen Miniserie «The Pursuit of Love». BBC

«You Me Her» (USA, 2016)

Liebe zu dritt: «You Me Her» ist die erste polyamouröse Comedy-Serie überhaupt. Audience Network

Staffeln: 5Wo: NetflixMit: Rachel Blanchard, Greg Poehler, Priscilla Faia

Darum gehts: Jack (Greg Poehler) und Emma (Rachel Blanchard) sind eigentlich happy miteinander, aber sexuell herrscht Flaute. Also beschliessen sie, Izzy (Priscilla Faia) in ihr Bett zu holen. Als beide Gefühle für die Frau entwickeln, müssen sie sich durch ein Minenfeld von sozialen Normen und Vorurteilen navigieren.

Must-See weil: «You Me Her» die erste polyamouröse Comedy-Serie ist – und das im amerikanischen Primetime-Fernsehen! Die Serie stellt interessante Fragen: Sind drei einer zu viel? Oder ist Polyamorie der Schlüssel zu einem glücklichen Leben? Achtung, Diskussionen mit dem*der Partner*in sind vorprogrammiert.

Der Trailer zu «You Me Her». Netflix

«Liebe und Anarchie» (Schweden, 2020)

Zwischen Sofie (Ida Engvoll) und Max (Björn Mosten) prickelt es. Netflix

Staffeln: 1Wo : NetflixMit: Ida Engvoll, Björn Mosten

Darum gehts: Sofie (Ida Engvoll) ist 35, als Beraterin erfolgreich und verheiratete Mutter. Als sie einen neuen Auftrag in einem Verlag annimmt, beginnt sie einen unerwarteten Flirt mit einem jungen Angestellten. Dabei fordern sich beide gegenseitig zu Mutproben heraus, die immer schwerwiegendere Konsequenzen haben.

Must-See weil: die unkonventionelle und emanzipierte Serie nicht nur eine unkonventionelle Liebesbeziehung zeigt, sondern generell soziale Normen in Frage stellt. Warum schrecken wir immer noch auf, wenn eine Frau zu einem Porno masturbiert? «Liebe und Anarchie» lotet die Grenzen aus.

Mutprobe gefällig? «Liebe und Anarchie» bricht mit den Konventionen. Netflix