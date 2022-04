Kirchenarchitektur: 5 Kirchen, die man nicht als solche erkennt

Architektur wandelt sich, das gilt natürlich auch für Gotteshäuser. Als «modernen Kirchenbau» bezeichnet man heute alles, was nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. In den vergangenen Jahren ist aber noch eine andere Bauweise aufgefallen: Kirchen, die man nicht mehr als solche erkennt. Wir zeigen dir fünf ausgefallene Beispiele für Kirchenarchitektur auf der ganzen Welt.

Schanze

Das chinesische Architekturbüro O-Office Architects hat diese Kirche in Shanwei, einer Fischerstadt in China, entworfen. Das Gebäude, das aussieht wie eine Skisprungschanze, soll laut den Architekten ein «spiritueller und figurativer Anker» sein. Auch der Eingang ist aussergewöhnlich: Man betritt die Kirche über einen 36 Meter langen Steg, der über einen seichten Teich führt. Auf der Vorderseite gibt es eine riesige Glasfront, die Nähe zum Meer vermitteln soll.

Metall-Tipi

Die Miho Chapel erinnert aber weniger an einer Kirche, sondern eher an ein Tipi aus Metall.

Die Miho Chapel in Shigaraki, Japan, gehört zur Privatschule Miho Institute of Aesthetics. Das Gebäude wurde von Ieoh Ming Pei entworfen, einem amerikanisch-chinesischen Architekten. Die Kapelle wirkt aus der Ferne ein bisschen wie ein Tipi aus Metall.

Welle

Soll von einem Bibelvers inspiriert sein, erinnert aber eher an eine Welle oder einen Rochen: die Kirche in Südafrika.

Diese Kirche befindet sich in Südafrika und wurde von dem in Südafrika geborenen Coetzee Steyn von Steyn Architects in London entworfen. Inspiriert wurde der Architekt dabei von Bibelversen. Wer dort einen Gottesdienst besucht (oder eine Hochzeit, die Kirche kann man nämlich mieten), der geniesst ausserdem eine wunderschöne Aussicht hinter dem Pfarrer. Von aussen wirkt das Gebäude wie eine Welle.

Parkhaus

Eine Kirche, die aussieht wie ein Parkhaus: Das gibt es in Vila Nova de Famalicão, einer Ortschaft in Portugal. Das Gebäude, das von Architekt Hugo Correia stammt, soll sich «in seine Umgebung einfügen». Das ist gar nicht so leicht, ist mit Umgebung doch eine romanische Kirche mit einem sehr anderen Baustil gemeint. Das es sich bei diesem Gebäude um eine Kirche handelt, erkennt man höchstens am riesigen Kreuz – wenn man es denn als solches erkennt.