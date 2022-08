Die 5 schönsten WCs der Welt

Ein ultra-modernes Modell mit Heizung und Co.

Ein ultra-modernes Modell mit Heizung und Co.

Ein ultra-modernes Modell mit Heizung und Co. Es sollte möglichst stylish daherkommen. Eines mit einer schönen Aussicht. Ein Ort der Ruhe mit vielen Pflanzen, Naturgeräuschen und Tageslicht.

Welche Art von WC hättest du am liebsten daheim?

Das Futuristische: Tokyo, Japan

Durchsichtig oder blickdicht: In Tokyo siehst du auf den ersten Blick, ob das WC besetzt und wie sauber es ist.

Ein Vorreiter in Sachen moderner Toiletten ist Japan. Und das nicht nur an privaten Orten oder Hotels, sondern auch in der Öffentlichkeit. Das Projekt Tokyo Toilets hat 17 öffentliche Toiletten im Bezirk Shibuya neu designt und dabei zugänglicher, innovativer sowie futuristischer gestaltet. Eine davon befindet sich im Yoyogi Fukamachi Mini Park und lässt dich gleich auf den ersten Blick erkennen, ob das WC frei ist und wie es um die Sauberkeit steht. Doch keine Angst: Sobald du die Tür abschliesst, verwandelt eine neue Technologie das Glas zu einer blickdichten Kabine. Praktisch!