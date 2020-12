5 stilvolle neue Unterkünfte in der Schweiz

Wenn sich die Nächte lang und eisig um unsere Ohren schlagen, wird es Zeit, nach kuschligen Betten Ausschau zu halten. Nach Orten, an denen es sich verweilen lässt. Immer wieder öffnen neue, besonders gemütliche Unterkünfte ihre Türen. Hier sammelt man Erinnerungen, die noch lange über den Winter hinaus bleiben und warm halten. Gerne stellen wir hier eine kleine Auswahl in der Schweiz vor.

Tremondi Boutique BnB, Quinten (SG)

Tremondi Boutique BnB Ein kleines, schickes Bed & Breakfast, das in puncto Stil zu den Grossen gehört. Tremondi Boutique BnB Stilvolles Interieur Ausgewählte Möbel und eine stimmige Farbigkeit gehören zum Konzept. Tremondi Boutique BnB Gemütlichkeit Nicht nur stilvoll, sondern auch gemütlich kommen die Zimmer daher. Tremondi Boutique BnB

Die individuell gestalteten Zimmer tragen die Namen von Fischen – denn im BnB in Quinten ist man ganz nah beim Walensee und an der Natur. Nach langen Spaziergängen am See erwarten einen abends mediterrane Menüs. tre-mondi.ch

Art House, Basel (BS)

Das Haus liegt in Basels zentraler Steinenvorstadt. zvg Die Einrichtung der Zimmer ist japanisch angehaucht. zvg

Durch die 33 Zimmer des Hotels ziehen sich die Schlichtheit japanisch angehauchten Designs und schöne, hochwertige Materialien. In Basels zentraler Steinenvorstadt gelegen, trägt das Haus die Handschrift von Diener & Diener Architekten und des italienischen Designers Andrea Caputo. Nach einem Tag in der Stadt lässt es sich an der Bar wunderbar entspannen. arthousebasel.ch

Revier Hotel, Adelboden (BE)

Dein Revier Inmitten der Bergwelt des Berner Oberlands – dein Revier fürs nächste Weekend? revierhotels.com

Ein Ort, an dem normalerweise der Bär steppt: Mit Live Acts und Party am DJ-Pult. Dieser Tage bleiben die feinen kulinarischen Erlebnisse im Josper-Grill in Erinnerung. Und wer morgens in seinem Zimmer die Augen aufschlägt, erwartet eine wunderbare Panoramasicht in die Bergwelt. revierhotels.com

Palazzo Glaser/Kunz, Poschiavo (GR)

Im Palazzo nächtigen Das Spaniolenviertel in Poschiavo verfügt über grossartige Palazzi – in diesem kann man gar übernachten. Palazzo Glaser/Kunz Ferien im Baudenkmal Der Palazzo Glaser/Kunz gehört zu den «Ferien im Baudenkmal»-Unterkünften. Palazzo Glaser/Kunz Zeitreise Eine Nacht im Palazzo Glaser/Kunz ist wie eine Zeitreise. Palazzo Glaser/Kunz

Als Konditoren in verschiedenen Teilen Europas zu Reichtum gelangt, errichteten viele Schweizer nach der Rückkehr in ihre Heimattäler, herrschaftliche Bauten. Einer von ihnen ist der 1793 von der Familie Mini-Cortesi erbaute Palazzo im Borgo, dem alten Ortskern von Poschiavo, mit grosszügigen Räumen und üppigen Stuckaturen. 2019 wurde er vom Schweizer Künstlerpaar Glaser/Kunz restauriert. Nun warten der 200-jährige Parkett und alte Kachelöfen auf die ersten Gäste. ferienimbaudenkmal.ch

Hotel Arnica, Scuol (GR)

Hotel Arnica Eine Designperle – von aussen wie von innen. Hotel Arnica Was für ein Ausblick! Von den Balkonen aus die Bergwelt des Unterengadins bestaunen. Hotel Arnica Badewanne im Zimmer Oder man genehmigt sich ein Bad in der freistehenden Badewanne und blickt hinaus auf die verträumte Winterlandschaft. Hotel Arnica