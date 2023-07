5 stilvolle Unterkünfte in der Schweiz

Wieso nicht einmal einen Städtetrip im eigenen Land machen? Wir liefern Inspiration für kleine, aber feine Unterkünfte in Basel, Brugg, Winterthur, Bern und Biel.

1. Im altehrwürdigen Haus in Basel

In Basel lädt das heimelige BnB Bett und Brot zu einem Aufenthalt ein. Bett und Brot Cydonia

Morgens scheint die Sommersonne in den Hinterhofgarten des «Bett und Brot Cydonia» in Basel. Wer in das beschauliche BnB hineintritt, wird vom warmen Licht begrüsst und wähnt sich sogleich in einem toskanischen Palazzo. Liebevoll haben Sibylle und ihr Mann das aus dem Jahr 1890 stammende Haus renoviert und nehmen ihre Gäste herzlich in Empfang. Bald nach der Ankunft kommt die tiefe Entspannung.

2. Am Fluss in Brugg

Übernachten direkt am Fluss – möglich im Flusshaus in Brugg. home & fleur studio

Fünf charaktervoll eingerichtete Zimmer stehen im Flusshaus in Brugg zur Auswahl. Maja und Roland empfangen ihre Gäste am Ufer der Aare und laden zur Begegnung in der kleinen Oase ein. Im «Nomad Café» auf der Vorderseite des Hauses geht der Blick hinaus auf die Brugger Altstadt. Hier geniesst man bei kolumbianischem Kaffee und hausgemachten Leckereien einen Hauch von In-die-Ferne-Reisen.

3. Im Stadtquartier von Winterthur

Das spätbarocke Herrenhaus «Villa Jakobsbrunnen» ist ein imposantes Ensemble, bestehend aus Haupthaus, Stallungen und einem kleineren Haus im Garten. Zwischen Grün, Gelb oder Blau kann hier mitten in einem der ältesten Quartiere Winterthurs genächtigt werden.

4. Das Landhaus in der Berner Altstadt

Das Hotel Landhaus liegt mitten in der Berner Altstadt. Hotel Landhaus by Albert & Frida

Im Herzen der Berner Altstadt gelegen und in unmittelbarer Nähe zur gemächlich dahinrauschenden Aare, ist das Hotel Landhaus by Albert & Frida ein schöner Ort für alle, die auf ihren Reisen das Besondere und etwas Schrullige suchen. Denn statt makelloser Perfektion warten hier der Charme des Speziellen und eine knarrende, enge, ja, beinah abenteuerliche Treppe hinauf zu den Zimmern.

5. Oase von Biel

Wer hätte gedacht, dass sich die Villa Lindenegg mitten in der Stadt, in Biel, befindet? Villa Lindenegg

Wer eine verwunschene und doch städtische Oase sucht, der ist in der Villa Lindenegg, im Herzen von Biel, genau richtig. Im üppigen Garten vergeht die Zeit in einem ganz eigenen Rhythmus und auch in den Räumen des Restaurants und den Hotelzimmern fühlt es sich an wie Ferien, weit weg vom Alltagstrubel. Das junge Team rund um Lucie Kunz und Florian Heiniger pflegt einen sorgfältigen Umgang mit der klassizistischen Villa, die der Stadt Biel gehört.