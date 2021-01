5 Styling-Fehler, die wir 2021 nicht mehr machen

Dieses Jahr war geprägt von Jogginghosen, Finken und bunten Stoffmasken. Modisch kanns also nur noch aufwärts gehen. Wir haben uns ein paar Dinge vorgenommen, die wir im neuen Jahr nicht mehr tun.

1. Dinge tragen, die wir nicht wirklich lieben

Viele von uns haben wohl den Grossteil dieses Jahres in Jogginghosen oder sonstiger weicher Kleidung verbracht. Der Runway besc h ränkt sich moment a n a uf das Wohnzimmer. Doch das ist noch lange kein Grund, jetzt wehmütig unsere liebsten Partykleider in die Hände zu nehmen und den Stoff vollzuheulen.

Wir ziehen unsere Lieblingsteile an, wenn wir Lust darauf haben. Was wir nicht mehr mögen, kommt weg. Ende Jahr ist immer ein guter Zeitpunkt , den Kleiderschrank rigoros auszumisten. W as dann übrig bleibt, sollten nur noch die Teile sein, die wir mit Freude anziehen. Egal, ob es sich dabei um eine Jogginghose oder ein Glitzerkleid handelt.

2. Nachlässig sein

Hand aufs Herz: Wer hat heuer nicht mind e stens e inmal an einem Videocall teilgenommen und war froh, dass die unpassende Unterbekleidung nicht im Bild war ?! Das hat zwar eine Zeit lang Spass gemacht – vielleicht auch, weil es sich ein bisschen verboten angefühlt hat . A ber spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns langsam wieder an richtige Hosen wagen.

Wer partout noch nicht bereit für Jeans und Co. ist, kann unseretwegen natürlich auch ein Kleid anziehen. Dass dieses auch Männern hervorragend steht, hat Harry Styles 2020 mit seinem «Vogue»-Cover bewiesen.

3. Nur auf It-Pieces setzen

Obwohl auch diesem Jahr das eine oder andere It-Piece entschlüpft ist, so war es doch noch nie so wertvoll, richtig gute Basics zu besitzen. Denn das neueste Hype-Teil i st nur halb so toll , wenn es kaum jema n d sieht .

K lar, auf Instagram haben sich Modeblogger innen und Hypebeasts weiterhin munter inszeniert . D och nicht nur im Hinblick auf unser Budget, sondern auch auf die Umwelt, versuchen wir im nächsten Jahr öfters zu tragen, was wir schon besitzen. Und It-Pieces dann zu feiern, wenn sie hochwertig sind u nd u ns wirklich längerfristig Freude bereiten.

3. Nicht an Farben rantrauen

S ich von Kopf bis Fuss in S chwarz zu kleiden ist super einfach und man fühlt sich vielleicht auch einfach ein bisschen mysteriöser als sonst. Leider, oder vielleicht gerade zum Glück , sehen die wenigsten von uns in Kopf bis Fuss in S chwarz gekleidet wie ein Balenciaga Model aus.

Darum wollen wir es uns im nächsten Jahr nicht ganz so einfach machen und endlich wieder Farbe in unsere Garderobe bringen. Etwa ein knalliges Pink oder softes Babyblau.

5. Die falsche Grössen tragen

Vielleicht wir d die eine oder der andere von uns dieses Jahr ein bisschen schwerer beenden, als er oder sie es angefangen hat. Das ist aber kein Drama. Kleider sind schliesslich dazu da, sich uns anzupassen – nicht umgekehrt. Also anstatt uns in zu kleinen Hosen oder zu enge Kleider zu quetschen und uns dabei schlimmstenfalls noch schlecht zu fühlen, kaufen wir im neuen Ja h r h alt e infach eine G rösse grösser.