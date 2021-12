Quarantäne trotz Booster – 5-tägige Quarantäne-Regel vermiest Familie Hämmerli Weihnachten

Das Alterszentrum Redern in Biel BE verhängt für Bewohnerinnen und Bewohner, die das Zentrum verlassen, kurzfristig eine fünftägige Quarantäne. Das ruiniert das Weihnachtsfest der Familie Hämmerli.

1 / 4 Neue Corona-Massnahmen im Alterszentrum Redern. Fabio Blaser Verlassen Bewohnerinnen und Bewohner das Zentrum, müssen sie nach der Rückkehr in eine fünftägige Quarantäne. Fabio Blaser Für die Tochter einer Bewohnerin ist das unverständlich: «In unserer Familie sind alle geimpft, meine Mutter ist sogar geboostert.» Fabio Blaser

Darum gehts Im Alterszentrum Redern in Biel BE sind am Samstagmorgen neue Corona-Massnahmen in Kraft getreten.

Unter anderem ist eine fünftägige Quarantäne für Bewohnerinnen und Bewohner vorgesehen, die das Zentrum verlassen.

Angehörige dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner besuchen, auch wenn diese unter Quarantäne stehen.

Die Familie Hämmerli kann darum Weihnachten nicht mit der Mutter und Grossmutter verbringen.

Seit Samstagmorgen um sieben Uhr gilt für die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Redern in Biel ein verschärftes Corona-Regime: Besucherinnen und Besucher erhalten nur mit einem 3G-Zertifikat Zutritt, maximal dürfen nur drei Personen pro Tag zu Besuch kommen und zusätzlich müssen Bewohnerinnen und Bewohner nach jedem Ausgang für fünf Tage in Quarantäne. Sonja Hämmerli, deren 82-jährige Mutter im Alterszentrum wohnt, kann die Regeln nicht nachvollziehen: «Meine Mutter informierte mich ganz aufgelöst, dass sie nicht an unserer Weihnachtsfeier am Samstag teilnehmen kann, weil sie sonst danach fünf Tage im Zimmer verbringen muss.»

Eine derart lange Zeit nur im Zimmer verbringen zu müssen, sei der Mutter nicht zuzumuten, sagt Hämmerli. «Ich bin frustriert, wütend und traurig.» Letztes Jahr habe ihre Familie bewusst auf ein gemeinsames Weihnachtsfest verzichtet. «Doch dieses Jahr sind in unserer Familie alle geimpft, meine Mutter ist sogar geboostert.» Ihre Familie habe sich sehr auf das Weihnachtsessen mit der Mutter gefreut, so Hämmerli. «Zumal wir nicht wissen, ob unsere Mutter nächste Weihnachten unter uns sein wird.»

Neue Corona-Massnahmen wegen Omikron

Hämmerli kritisiert, dass die Heimbewohnerinnen und -bewohner und Angehörigen erst am Freitagmittag über die neuen Corona-Massnahmen informiert wurden. «Am Heiligabend stösst man die Leute so vor den Kopf. Frohe Weihnachten kann ich da nur sagen.» Auf den Kontakt mit der Mutter wolle man am Weihnachtstag trotzdem nicht verzichten, sagt Hämmerli. So werde man per Videotelefonie mit ihr in Kontakt treten. «Das ist natürlich nicht das Gleiche, wie ein Treffen in Person. Die Enttäuschung von beiden Seiten bleibt riesig.»

Die Leitung des Alterszentrums teilt in der Mitteilung an Familien und Angehörigen mit, dass die verschärften Corona-Massnahmen aufgrund der schnellen Übertragung der Omikron-Variante eingeführt wurden. «Unser erstes Ziel während der gesamten Pandemie ist es, unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen», sagt die Leiterin des Alterszentrums, Estèle Geiger. «Wir wissen nicht, wen und wie viele Leute sie auf ihren Ausflügen treffen werden.» Deshalb müssten sie bei ihrer Rückkehr eine fünftägige Quarantäne einhalten. Der Besuch von in Quarantäne stehenden Personen sei allerdings immer möglich.

Jede Einrichtung müsse gemäss ihren Gegebenheiten – etwa Anzahl Räumlichkeiten und Bewohnerinnen und Bewohner – entscheiden, welche Massnahmen notwendig seien, sagt Geiger. Das Alterszentrum zähle derzeit 94 Gäste, die Gefahr einer Übertragung sei sehr gross. «Wir sind – wie alle anderen auch – traurig, dass wir seit fast zwei Jahren in dieser schwierigen Situation leben.» Es sei eine grosse Verantwortung für jede Institution. Aber man gebe nicht auf. «Wir sind ein Haus des Lebens und halten unseren Kampf gegen dieses Virus, das die schwächsten Menschen trifft, standhaft aufrecht.»

Eine Stellungnahme der Gesundheitsdirektion des Kantons Bern (GSI) steht noch aus.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143