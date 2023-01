5 Tipps für das Skigebiet Verbier im Wallis

Der Ferienort Verbier im Wallis ist nicht nur bei Promis wie James Blunt oder Hugh Grant besonders beliebt , sondern auch preisgekrönt: Nach drei Auszeichnungen in den Jahren 2018, 2019 und 2021 wird Verbier auch 2022 bei den World Ski Awards zum besten Skigebiet der Schweiz gewählt. Und im zweiten Jahr in Folge wurde Verbier sogar zum besten Skigebiet der Welt gekürt. Doch auch abseits der Piste hat das Feriendorf jede Menge zu bieten: Wir verraten die besten Tipps.

1. Schlemme in Retro-Ambiente

«Meine Küche ist von meinen Reisen, aber auch von lokalen Produzenten inspiriert. In der Schweiz habe ich tolle Käsesorten wie Boule de Belp, Jersey Blue aus Fribourg oder Sbrinz entdeckt, die ich in meinen Rezepten in Verbier verwende.» Er passe zudem seine Gerichte den jeweiligen Orten an, weshalb seine Menüs je nach Standort der Lokale variieren.