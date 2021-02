1. Miste radikal aus

Der erste Schritt: Trenn dich von jedem einzelnen Teil, dass du nicht mehr anziehst. Dazu gehören die Leichen in deinem Schrank genauso wie die Teile, in die du immer mal wieder reinschlüpfst, dich kurz vor dem Rausgehen dann aber doch wieder umziehst. Du hast Angst, dass von deiner Klamottensammlung nicht mehr viel übrig bleiben wird? Genau das ist die Idee!

2. Nimm dir Zeit für eine Style-Session

Reserviere dann ein paar Stunden für dich und deinen Kleiderschrank – bei Tageslicht. Je nachdem, ob du Ratschläge gut findest oder eher zur beratungsresistenten Sorte Mensch gehörst, kanns auch sinnvoll sein, eine ehrliche Freundin zum Happening einzuladen. Jetzt gehts ans Stylen: Was passt zu was? Kombiniere auch mal Teile mit- oder übereinander, die auf den ersten Blick kein Dreamteam sind. Schuhe nicht vergessen. Tipp für Streber und Streberinnen: Alle Looks, in denen du dich wohlfühlst, abfotografieren. Im Anschluss druckst du die Bilder aus und hängst sie als Spickzettel in oder auf deine Kleiderschranktür.