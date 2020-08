ein gesunde Portion Egoismus 24.08.2020, 17:31

mir hilft dabei eine gesunde Portion Egoismus - NEIN sagen, wo ich früher ja sagte... dazu gehört auch, nicht immer erreichbar sein. Mich nicht aufregen über Dinge die ich nicht ändern kann wie das Wetter zum Beispiel. Es gibt viele Dinge in meinem Leben die tue ich mit Freude, weil ich sie tun will und nicht mehr weil andere meinen, dass ich sie tun müsste. Über den Montag reg ich mich auch nicht mehr auf. Es war nämlich nicht der Montag schuld sondern der ungeliebte Job. Um sich besser zu fühlen in erster Linie seine Gedankenwelt von Du musst und du sollst befreien und durch ich will, ich bin es mir wert ersetzen (o;