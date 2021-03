Dem kleinsten Nutztier gehts schlecht: Fiese Parasiten , der Gebrauch von Insektiziden und die Klimakrise sind unter anderem Schuld, dass der Bestand an Bienen zurückgeht. Das ist ein Problem, denn wir Menschen sind auf die fleissigen Insekten angewiesen, um nicht zu verhungern: 75 Prozent der globalen Nahrungsmittelpflanzen sind von der Bestäubung, etwa durch Bienen, abhängig.

Obwohl wir mit Bienen häufig nur Honigbienen identifizieren, sind Wildbienen noch wichtiger für den Anbau unserer Früchte und Gemüse: Sie fliegen bereits im Frühling, wenn es den Honigbienen noch zu kalt und nass ist. In der Schweiz gibts über 600 verschiedene Wildbienenarten, denen es zunehmend schlechter geht. Aber: Du kannst etwas dagegen tun. Wir zeigen dir vier Tipps, wie du deinen Balkon oder den heimischen Garten zu einem Bienenparadies machen kannst.

1. Pflanze bienentaugliche Blumen

Der einfachste Weg, um deinen Balkon zu einer bienenfreundlichen Umgebung zu machen, sind die richtigen Blumen und Pflanzen, die den Bienen Nahrung bieten. Geranien duften zum Beispiel gut, bieten aber ähnlich wie Dahlien nur wenig Nahrung für Bienen. Welche Pflanzen besonders viele Bienli anlocken, siehst du in der Bildstrecke.

2. Investiere in ein Bienenhaus …

Das Schweizer Start-up Wildbiene und Partner verkauft sogenannte Beehomes – Mauerbienen-Kokons inklusive. Man platziert das Bienenhäuschen auf dem Balkon oder im Garten und wartet, bis die Insekten schlüpfen. Im Herbst senden Wildbienen-Paten ihr Häuschen an das Start-up zurück, welches sie von Parasiten befreit und überwintert.

So sehen die Beehomes von Wildbiene und Partner aus. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen und Grössen.

Die überschüssigen Kokons verleiht Wildbiene und Partner in grösseren Nistständen an Obstbauern. Und keine Sorge, Mauerbienen sind völlig harmlos: Sie stechen nicht und interessieren sich weder für Süssgetränke noch das Essen auf eurem Teller. Ein Bienenhaus inklusive Bevölkerung gibt es ab 98 Franken .

Die Bienenhäuser helfen aber nicht allen Wildbienen: Viele Wildbienen nisten in der Erde oder in senkrecht stehenden Stengeln und ziehen nicht in die vertikalen Bienenhotels ein. Die Bienenhäuser müssen ausserdem gut vor Nässe geschützt sein.