5 Tipps zum Stromsparen an Weihnachten

Wenns überall glänzt und glitzert, blickt man möglicherweise durch den Kira-Kira-Filter oder aber auf eine in Weihnachtsambiente gehüllte Stadt. Ersteres lässt sich aktuell ausschliessen, der Kira-Kira-Filter ist so was von 2018. Deshalb zurück zu Letzterem: Die Adventszeit wurde vor einigen Tagen eingeläutet, an der Zürcher Bahnhofstrasse strahlt Lucy wieder über den Passanten. Allerdings dreieinhalb Stunden weniger am Tag als die Jahre zuvor – wegen der drohenden Stromkrise.



Obwohl die Beleuchtung einen bescheidenen Energieverbrauch vorzuweisen hat (3 kWh, was dem Verbrauch eines Backofens entspricht), löscht die Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse ab 22 Uhr das Licht. Gemäss ihrer Medienmitteilung will man dadurch ein Zeichen setzen und auf das Stromsparen hinweisen.



Stichwort Stromsparen: Das klingt im Zusammenhang mit Weihnachten etwas paradox. Wie es dennoch gelingt? Mit unseren fünf Tipps, die problemlos umzusetzen sind.