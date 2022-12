Die besten Skigebiete in der Schweiz und Europa für jeden Typ

Mit dem Beginn der Wintersaison in den Bergen stellt sich die Frage, wohin es demnächst für einen Tagesausflug oder in die Skiferien gehen soll. Nicht nur die Schweiz hat mit den längsten Pisten und günstigsten Tageskarten viele Superlativen zu bieten, sondern auch unsere Nachbarländer. Von gemütlich bis herausfordernd: Diese fünf Skigebiete haben für jeden Wintertyp etwas im Angebot.

Sonne, Schnee und Spass – ab in die Après-Ski-Bar! Für mich geht es auf die Ski, das Snowboard oder den Schlitten. Spa-Auszeit, Fondue-Dates oder Spiele-Abende – ich mag es gemütlich. Im Winter entfliehe ich der Kälte und reise an wärmere Orte. Ich kuschle mich zu Hause ein und gönne mir einen Film- oder Serienmarathon.

Was machst du im Winter am liebsten?

Für Sparfüchse: Espace Villard Corrençon in Frankreich

Die beiden Ortschaften Villard-de-Lans und Corrençon-en-Vercors in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpen liegen nur sechs Kilometer voneinander entfernt und bieten preislich attraktive Angebote für Skifahrer und Snowboarder. Gemäss einem Ranking von Home To Go zählt die Skiregion sogar zu den günstigsten der Online-Buchungsplattform. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 42 Franken. Insgesamt verfügt das Skigebiet über 125 Kilometer Pistenlänge.

Für Nachtaktive: Wilder Kaiser – Brixental in Österreich

Für Ausdauernde: Quatre Vallés in der Schweiz

Für Familien und Newbies: Kronplatz in Italien

Das Skigebiet Kronplatz am Rande der Dolomiten in Südtirol ist bei Familien sowie Neueinsteigenden besonders beliebt. Knapp die Hälfte der Pisten ist mit einer blauen Markierung versehen. Dennoch bieten die 120 Pistenkilometer auch anspruchsvollere Strecken, welche Eltern geniessen können, während sich ihre Kinder in sicheren Händen in einer der grössten Skischulen Südtirols befinden. Ein Tagespass in der Hochsaison kostet 69 Franken pro Erwachsenem.