Sommerferien ohne Flugzeug: 5 Traum-Destinationen in Europa

Hohe Ticketpreise, Personalmangel bei Airlines und Chaos an Flughäfen – Fliegen macht im Moment alles andere als Spass und wird mit Hinblick auf die Sommerferien zu einem richtigen Spiessrutenlauf. Ein Grund mehr, dieses Jahr auf das Flugzeug zu verzichten und die umliegenden Länder mit dem Auto oder Zug zu erkunden. Wir stellen fünf europäische Destinationen vor, die so richtig Lust auf Ferien machen.

Deutschland: Ostfriesische Insel Spiekeroog

Frankreich: Rundreise durch die Bretagne

Zerklüftete Landschaften, verträumte Städtchen und wilde Wellen des Atlantiks – das ist die Bretagne. Um einen Mix aus all dem zu erleben, machst du am besten eine Rundreise durch die Region. Von der urbanen Stadt Rennes geht es weiter, vorbei an sagenumwobenen Wäldern, charmanten Dörfern und kleinen Häfen, bis nach Saint-Nazaire. Wer lieber einen anderen Teil der Bretagne bereisen will, kann auch eine längere Rundreise einplanen.