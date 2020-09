5 Tricks, um deinen Schrank ready für den Herbst zu machen

1. Mach den Marie-Kondo

2. Sortiere Transition-Pieces aus

Das eine oder andere Sommerpiece darf uns in den Herbst begleiten, auch wenn das Wetter nicht immer mitspielt. So blitzt bei Männern zum Beispiel der Kragen des Hawaiihemds unter dem Pullover hervor. Das liebste Sommerkleid wird mit Boots und Pullover Herbsttauglich. Weitere Ideen, wie du Transition-Pieces stylen kannst, findest du hier .

3. Gönne deinen Kleidern einen Waschgang

Bevor die Sommerstücke ihr weiteres Dasein in einer Kiste oder einem Kleidersack fristen, solltest du alle noch einmal waschen. So hast du direkt auch frische saubere Kleidung, wenn der Sommer wieder zurückkommt.

4. Versorge deine Kleidung richtig

Besonders platzsparend versorgst du deine Sommerkleidung in flachen Boxen, die du dann zum Beispiel unter dem Bett verstauen kannst. T-Shirts und Kleider kannst du locker aufrollen während Hosen flach aufeinander gelegt werden. Wer es gerne duftend hat, kann noch zusätzlich ein Säckli getrockneten Lavendel in die Kiste legen. Die Boxen lagerst du am besten an einem trockenen Ort, um Schimmel zu vermeiden.