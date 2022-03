Brennnessel: Diese Wirkungen hat die Heilpflanze

Brennnesseln selber ernten

Brennnesseln findet man häufig an Waldrändern, an Gewässern, auf Wiesen und generell an halbschattig gelegenen Standorten vor. Auf der Spitze der Brennnessel-Härchen befindet sich Kieselsäure. Diese löst bei Berührung ein Brennen und beissende Stellen aus. Deshalb solltest du bei der Ernte immer dicke Handschuhe tragen. Nach der Ernte solltest du die Pflanze relativ schnell verwerten.