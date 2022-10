5 Rotwein-Fakten und Tipps, die du kennen musst

1. Die perfekte Temperatur

Eine Fachperson würde auf die Frage nach der perfekten Rotwein-Temperatur antworten, dass diese von der Traubensorte abhängt. Stimmt. Wer es zu Beginn noch nicht so genau nehmen möchte, kann sich erstmal an die Faustregel von 14 bis 18 Grad halten.

2. Zwei verschiedene Rotweingläser

3. Richtiges Einschenken

Du hast beim Korkenzieher sicher schon mal das kleine Messerchen an der Seite gesehen. Schneidest du damit die Kapsel am unteren Rand der Flaschenöffnung ein und entfernst diese, läuft der Wein beim Einschenken nicht über die Folie. Und es vermindert Tropfen auf der weissen Leinentischdecke.

Beim Einschenken solltest du die Flasche nicht auf dem Glasrand ablegen. Was die Menge anbelangt, so entsprechen 150 Milliliter circa einem Drittel Weinglas – eine gute Füllmenge. Profis richten das Etikett nach oben, damit die Anwesenden es betrachten können. Halte das Glas nicht am Kelch, sondern am Stiel, sonst wird dein Wein zu warm.