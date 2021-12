Schokolade aus Zürich: 5 Marken abseits des Mainstreams

Bean to Bar , von der Bohne bis zur Tafel , heisst, dass ein Hersteller getrocknete Kakaobohnen direkt beim Kakaobohnenanbauer einkauft, sie bis zur fertigen Schokoladentafel selbst verarbeitet und auch selbst verpackt. Das tun, mit sehr viel Liebe, auch diese fünf Zürcher Schoggi-Labels, die einen Biss wert sind.

Oro de Cacao von Dieter Meier

Künstler, Yello-Sänger und Züri-Ikone Dieter Meier kreiert Schoggi , die nicht von dieser Welt ist . Zum einen wegen seines revolutionären Verfahrens zur schonenden Extraktion der Kakaobohne und z um anderen, weil man beim Kosten der heissen Schoggi in der rosa Höhle, aka Meiers neue m Geschäft am Zürcher Münsterhof, komplett in ein anderes Universum eintaucht.

Unbedingt probieren: Die Hammam White & Dark Chocolate Rosé Tahini Airbrush Praline

La Flor

Die Manufaktur La Flor verarbeitet K a k aobohnen, die in kleinen Chargen geröstet, im traditionellen Steinmélangeur gemahlen und nach dem Temperieren in Tafelform gegossen werden. Das Resultat sind wunderschöne und geschmacksintensive Tafeln, die aus nachhaltigem K a k ao und biologisch angebautem, regionalem Zucker bestehen. Wobei – nicht alle: Die neuste der neun Tafeln darf sich nicht mal Schokolade nennen, da sie gänzlich auf Zucker verzichtet.

Unbedingt probieren: Die neue Pure Cacao Tafel

Taucherli

Die Geschichte der Taucherli Schokolade begann in der Zürcher Garage des Gründers Kay Keusen mitten im Kreis 5. Schon früh hat sich dieser mehr in der lässigen Schokoladenmacher-Szene zuhause gefühlt, als in der grossen Schoggi-Schickeria. Von der Garage ging es schliesslich über S c hwamendingen an die Stadtgrenze Zürichs nach Adliswil und d ieses Jahr gabs was zu feiern: S eine Schokolade Bean-to-Bar 80% Betulia B9 wurde von der Academy of Chocolate, dem weltweit wichtigsten Preis der Branche, mit Gold ausgezeichnet.

Unbedingt probieren: Die Spekulatius Bio aus der Crazy Mixes Linie

Löw Delights

Die zwei Löw Schwestern entschieden sich, in die Fussstapfen ihrer Unternehmer-Nonni zu treten , und verarbeiten seither in ihrer Manufaktur in Zürich handgemachte Schokolade in unterschiedlichsten Variationen. Neue Geschmacksrichtungen und zum Vernaschen schöne Optiken entstehen, indem sie sich « intuitiv von der jahrtausendalten Magie des braunen Goldes führen » lassen. Kultprodukt des Unternehmens: d ie sogenannten Löwenküsse. Das sind unterschiedlich gefüllte und aussen verzierte Pralinen.

Unbedingt probieren: Den Löwenkuss Coco-Maracuja

Garçoa

Das Schoggilabel Garçoa wird komplett von Frauen geführt. Die Macherinnen aus Zürich Wollishofen starten immer mit den ganzen Kakaobohnen und kreieren daraus ihre sogenannten Single Origin Schokoladen. Die gesamte Verarbeitung, bei der ausschliesslich Kakaobohnen und Rohrohrzucker verwendet werden, wird selbst übernommen. Zusatzstoffe und weitere Zutaten – Fehlanzeige.

Unbedingt probieren: Die Ana Maria 73% Single Origin Schokolade

Kennst du noch andere coole, kleine Schoggi-Labels aus der Schweiz? Erzähle der Community davon!