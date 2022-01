Südliche Hemisphäre – 50,7 Grad – Hitzerekord in der Südhemisphäre egalisiert

In der Schweiz sanken die Temperaturen diese Woche weit unter Null.

Mit 50,7 Grad ist es zum ersten Mal wieder so heiss wie vor 62 Jahren.

Der Hitzerekord in der Südhemisphäre wurde am Donnerstag ausgeglichen.

Während es in der Schweiz derzeit bitterkalt ist und in der Nacht auf Mittwoch Temperaturen von fast -30 Grad gemessen wurden, verzeichnet Australien einen Hitzerekord. Wie Meteonews schreibt, wurde an der Station Onslow Airport im Westen Australiens erneut die bisher ungeschlagene Rekordtemperatur von 50,7 Grad gemessen.