50 Antisemitismus-Vorfälle in einem Monat: «Das macht uns grosse Sorgen»

Herr Kreutner, erneut haben Unbekannte antisemitische Graffitis in Zürich versprüht. Was sagen Sie dazu?

Jede dieser Schmierereien, wie Hakenkreuze in Kombination mit Davidssternen, verunsichert. Ganz zu schweigen vom Schriftzug «Tot den Juden», der nun offenbar mehrmals aufgetaucht ist. Es ist hier wichtig, dass die Schmierereien entfernt werden, die Polizei schnell Ermittlungen aufnimmt und damit auch das Vertrauen in die Sicherheit ihres Zuhauses der jüdischen Gemeinschaft schützt.