Malans GR - 50 Corona-Fälle – Schule bleibt geschlossen

Weiter testen

Da sich die Coronafälle auf verschiedene Klassen der Primarschule konzentrieren wird laut Medienmitteilung des Kantons, der Unterricht an der Oberstufe wieder aufgenommen, allerdings mit Maskenpflicht. Zudem wird weiterhin getestet – am Donnerstag an der Oberstufe, an der Gesamtschule am Montag, 30. August. Laut Mitteilung des Kantons gehe der Ausbruch in Malans nicht von der Schule aus. Das würden die erhobenen Daten zeigen. Der Anstieg liegt wohl eher im Zusammenhang mit den allgemein steigenden Zahlen der positiven Coronatests. «Aufgrund der stark ansteigenden Fallzahlen in der Gesamtbevölkerung ist auch in Schulen vermehrt mit COVID-19-Fällen zu rechnen», so der Kanton Graubünden. Das Bündner Gesundheitsamt ruft die Bevölkerung dazu auf, sich bei Symptomen umgehend testen zu lassen und die Abstands- und Hygieneregeln konsequent umzusetzen.