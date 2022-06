Afrin-Demo in Bern: 50 Demo-Teilnehmer freigesprochen – Kanton muss 6-stellige Summe zahlen

An einer Afrin-Demo in Bern im April 2018 kam es zu Sachbeschädigungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Vier Jahre nach der unbewilligten Solidaritäts-Demo mit der syrischen Kurdenregion Afrin hat das Obergericht Bern 50 Strafbefehle für Demonstrierende fallen gelassen. Dies teilte der Anwalt mehrerer Demonstrierender, Dominic Nellen, dem «SRF-Regionaljournal» mit. An der Demo in Bern am 7. April 2018 demonstrierten Kurden und linke Kreise gegen die türkische Militäroffensive in der nordsyrischen Stadt Afrin. Dabei kam es zu Sachbeschädigungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. 239 Personen widersetzten sich der polizeilichen Aufforderung, die Demo zu verlassen. Sie wurden für Kontrollen auf den Polizeiposten gebracht. Diese stellte anschliessend rund 147 Anzeigen aus.