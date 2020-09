50 Dinge, die du beim Putzen wahrscheinlich vergisst

In der Küche kann einiges vergessen gehen: 1. Die Türen deiner Schränke, auch des Kühlschranks. Ausserdem: die Oberfläche des Kühlschrankes, falls er nicht fix eingebaut ist.

Gewisse Dinge im Haushalt machen wir im besten Fall täglich, zum Beispiel benutztes Geschirr abwaschen oder dreckige Wäsche zumindest in den Wäschekorb schmeissen. Dann haben die meisten von uns einen wöchentlichen Putztag, an dem Bad und Küche richtig geputzt werden, die Böden gesaugt, und so weiter. Macht man das regelmässig, dann ist das Haus oder die Wohnung eigentlich immer präsentierbar.