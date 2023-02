50 Franken für einen Bagatellbesuch auf dem Notfall

Notfallstationen in Schweizer Spitälern sind massiv überlastet, das Personal ist am Limit. Nun prüft die Bundesverwaltung Varianten einer Art Bagatell-Taxe. Wer wegen einer Bagatelle den Notfall aufsucht, soll 50 Franken zahlen.

Notfallstationen am Limit – eine Tatsache seit Monaten. So mussten mehrere Spitäler Aufnahmestopps verfügen, weil sie schlicht keinen Platz mehr hatten. So etwa die Spitäler Oberwallis, Baselland, Uster und Bülach. Das Spital Limmattal berichtete von rund 100 Patienten pro Tag im letzten Jahr, 15 Prozent mehr als 2021. Die Zahlen seien letztes Jahr kontinuierlich gestiegen – und im Dezember explodiert, schrieb die «Limmattaler Zeitung».