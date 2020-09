Im Zürcher Rotlichtmilieu ist es am Sonntag zu einem Einsatz gekommen. 50 Frauen und zwei Polizisten sind in Quarantäne.

1 / 2 Am Sonntag fand an der Langstrasse ein Polizeieinsatz statt wegen eines Corona-Falls im Zürcher Rotlichtmilieu. BRK News Im betroffenen Haus befindet sich auch die als Kontaktbar bekannte «Lugano-Bar», in der sich regelmässig Freier und Prostituierte treffen. Google Maps

Darum gehts In der Langstrasse ist es am Sonntag zu einem Polizeieinsatz im Rotlichtmilieu gekommen.

Wegen eines positiven Corona-Tests einer Frau müssen rund 50 Frauen in Quarantäne.

Sie wohnen auf engem Raum zusammen an der Langstrasse 108, wo sich auch die Lugano-Bar befindet.

Ebenfalls in Quarantäne sind zwei Polizisten. Sie waren beim Einsatz bedrängt worden.

Mehrere Polizeiautos an der Langstrasse – am Sonntag fand im Zürcher Rotlichtmilieu ein Einsatz statt. «Etwa zehn Polizisten in weissen Ganzkörperanzügen und mit Masken sind ins Haus gegangen», berichtet ein Reporter, der vor Ort war. Später seien noch mehr Polizisten in Anzügen gekommen. In einer Mitteilung vom Dienstag spricht die Stadtpolizei Zürich von einem «aussergewöhnlichen Fall».

Beim Einsatz handelte es sich um einen Auftrag vom Contact Tracing-Team vom Kantonsärztlichen Dienstes Zürich, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilt. Die Beamten sollten einer Frau an der Langstrasse 108 auszurichten, dass sie sich beim Contact Tracing melden müsse. Bei ihr war am 28. August ein Corona-Test durchgeführt worden und war telefonisch nicht erreichbar.

50 Frauen auf engem Raum

Die Betroffene konnte am Sonntagnachmittag kurz vor 15 Uhr angetroffen und orientiert werden, dass sie positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Weitere Abklärungen der Stadtpolizei zeigten, dass in der Liegenschaft rund 50 Frauen auf engem Raum zusammenwohnen. Im Haus befindet sich auch die als Kontaktbar bekannte «Lugano-Bar», in der sich regelmässig Freier und Prostituierte treffen. Der Kantonsärztliche Dienst hat verfügt, dass die rund 50 Frauen in Quarantäne begeben müssen, heisst es weiter. Die positiv getestete 23-jährige Frau wurde bereits am Sonntag in ein Isolationszimmer gebracht.