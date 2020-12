Ein Lawinenniedergang bei «Les Louèrettes» riss am Dienstag einen 50-jährigen Skitourengänger aus Belgien mit.

Am Dienstag ist bei Hérémence VS im Gebiet «Les Louèrettes» ein Skitourengänger von einer Lawine verschüttet worden. Am Mittwoch konnte der 50-jährige Belgier nur noch tot geborgen werden.