Ikea feiert 50-Jahr-Jubiläum in der Schweiz

Möbel im 70er-Jahre-Chic. So sah es in der Ikea-Filiale Spreitenbach 1973 aus.

Am 6. September 1973 wurde die Ikea-Filiale in Spreitenbach AG eröffnet.

Genau 50 Jahre ist es am Mittwoch her, als Ikea in die Schweiz gekommen ist. 1973 wollte Ikea-Gründer Ingvar Kamprad wissen, ob seine Idee auch ausserhalb Skandinaviens ankommt : formschöne und funktionsgerechte Einrichtungsgegenstände zu Preisen anzubieten, die so günstig sind, dass möglichst viele Menschen sie sich leisten können.

Von 60 auf 3300 Mitarbeitende

Es hat funktioniert. Die Schweizer und Schweizerinnen haben Ikea zum Teil ihres Alltags gemacht. Die erste Filiale wurde am 6. September in Spreitenbach AG eröffnet. Damals arbeiteten bloss 60 Personen im Einrichtungshaus. Heute gibt es in der Schweiz zwölf Ikea-Standorte, in denen insgesamt rund 3300 Menschen arbeiten. Und auch sonst hat sich viel verändert, wie du in der Bildstrecke sehen kannst.