USA : 50 Jahre auf der Flucht – Polizei fasst verurteilten Mörder

1971 gelang Leonard Moses die Flucht, seither lebte er unter anderem ein Leben als Apotheker. Das FBI hat den zu lebenslanger Haft verurteilten Amerikaner nun wieder festnehmen können.

Fast 50 Jahre nach seiner Flucht ist ein Straftäter in den USA der Bundespolizei FBI ins Netz gegangen. Leonard Moses, der wegen der Ausschreitungen nach der Ermordung des Bürgerrechtlers Martin Luther King 1968 verurteilt worden war, wurde in seinem Haus in Grand Blanc im Bundesstaat Michigan festgenommen, wie das FBI am Freitag mitteilte.