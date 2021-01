Bauernhof fängt Feuer : 50 junge Kälber verlieren in Feuersbrunst ihr Leben

In Cortébert BE brach auf einem Landwirtschaftsbetrieb ein Feuer aus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. 70 Tiere konnten gerettet werden, für einige kam jedoch jede Hilfe zu spät.

In einem Bauernhof in Cortébert BE brach in der Nacht auf Freitag ein Feuer aus.

In Rière le Moulin in Cortébert BE brannte in der Nacht auf Freitag ein Bauernhof lichterloh. «Gegen 1 Uhr in der Nacht erhellte der Brand den ganzen Horizont. Das Feuer war enorm», so eine Leserin. Wie die Kapo Bern mitteilt, kamen keine Personen zu Schaden. «Die drei Personen im Wohnbereich der Farm konnten das Gebäude selbstständig verlassen», so Kapo-Sprecher Joël Regli.