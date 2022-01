936’000 Autos ausgeliefert : 50 Milliarden Umsatz – Tesla vermeldet erfolgreichstes Jahr seiner Geschichte

Elon Musk hat Grund zur Freude: Tesla hat im vergangenen Jahr seinen Gewinn um 665 Prozent gesteigert und annähernd eine Million Autos verkauft. Allerdings bremsen Probleme mit Zulieferern und Verzögerungen beim Bau zweier Fabriken den Elan leicht.

Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat der US-Elektroautobauer Tesla 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unterm Strich verbuchte der Konzern nach eigenen Angaben einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar (5,09 Milliarden Franken) und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar, wie Tesla am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Austin mitteilte.