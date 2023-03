50 Milliarden von der SNB – ist die Credit Suisse über den Berg?

Gestern verlor die Aktie der Credit Suisse zwischenzeitlich rund 30 Prozent an Wert.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) haben angekündigt, die angeschlagene Credit Suisse (CS) mit bis zu 50 Milliarden Franken zu unterstützen. Die Börse reagiert darauf positiv: Am Donnerstagmorgen war die Aktie der CS vorbörslich mehr als 30 Prozent im Plus.

Wird die Ankündigung der SNB die Märkte beruhigen?

Reichen 50 Milliarden Franken?

Ja, die SNB habe mit den 50 Milliarden das richtige Signal ausgesendet, sagt Wellershoff. Sie sage so dem Markt, dass er mit kurzfristigen Spekulationen und Wetten gegen die CS vorsichtig sein soll. Die Mittel, die die SNB habe, um systemrelevante Banken zu unterstützen, seien riesig. «Gegen die Zentralbanken zu wetten, wenn es um Liquidität geht, ist übermütig und keine gute Idee», sagt der Ex-Chefökonom der UBS.

Wofür braucht die CS so viel Geld? Sie sagt doch, es gehe ihr gut

Die Dynamik, die eine Bankenkrise entfachen kann, habe mit der Realität oft nicht viel zu tun, so Wellershoff. Auch darum sei die Ankündigung der SNB wichtig gewesen. Die Finanzströme bewegten sich heute so schnell, dass es zu selbsterfüllenden Prophezeiungen kommen könne. «Wenn die Märkte verrückt spielen, können sie jede Bank in Schwierigkeiten bringen – egal, wie gut sie aufgestellt ist», sagt Wellershoff.