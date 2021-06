Steinmaur ZH - 50 Personen wegen Fahrzeugbrand in Tiefgarage evakuiert

Am Dienstagmorgen ging kurz vor fünf Uhr die Meldung ein, dass in einer Tiefgarage in Steinmaur ZH ein Feuer ausgebrochen sei, wie es in einer Mitteilung heiss. Die ausgerückte Polizei und Feuerwehr evakuierten rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner aus fünf Mehrfamilienhäusern. Verletzt wurde niemand und die Feuerwehr konnte die zwei brennenden Fahrzeuge in der Garage löschen. Die Autos sind jedoch komplett ausgebrannt. Andere Fahrzeuge, die von dem Feuer verschont blieben, sind russgeschwärzt, wie auch die ganze Tiefgarage. Der Sachschaden am Gebäude sowie an den circa fünfzig in der Tiefgarage abgestellten Fahrzeugen konnte noch nicht beziffert werden.