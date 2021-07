Umfrage : 50 Prozent der Brasilianer sind mit Bolsonaro unzufrieden

Noch nie waren die Umfragewerte des rechtsradikalen Präsidenten Brasiliens so schlecht. Jair Bolsonaro hat eine Zustimmungsrate von nur noch 24 Prozent.

In Brasilien wächst der Widerstand gegen den rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Instituts Datafolha stieg die Unzufriedenheit mit Bolsonaro erstmals auf über 50 Prozent. Demnach gaben 51 Prozent der Befragten an, Bolsonaro mache einen «schlechten» beziehungsweise «schrecklichen Job». Im Mai hatte der Prozentsatz bei 45 gelegen. Für die jüngste Erhebung wurden am Mittwoch und Donnerstag mehr als 2000 Menschen befragt.