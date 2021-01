So waren vor ein paar Wochen lediglich 41 Prozent der Befragten bereit für den Piks in den Arm.

Am 23. Dezember wurde in der Schweiz die erste Person gegen das Coronavirus geimpft: In Luzern wurde einer 90-jährigen Frau die Vakzine von Biontech/Pfizer verabreicht. Nun zu Beginn dieses Jahres ist auch die breite Masse dran, den Piks in den Arm zu bekommen.