Covid-19-Fall in Sachseln : 50 Schüler in Quarantäne

1 / 4 Eine Schülerin des Schulhauses Mattli in Sachseln ist mit dem Coronavirus infiziert worden. Wikimedia/ Roland Zumbuehl Rund 50 Sachsler Oberstufenschüler befinden sich nun in Quarantäne Wikimedia/ Alpöhi Für die betroffenen Schüler gibts nun Fernunterricht. KEYSTONE

Darum gehts Eine Oberstufenschülerin in Sachseln wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Rund 50 von 130 Schülern im betroffenen Schulhaus befinden sich in Quarantäne.

Auf dem Schulareal gilt vorübergehend eine Maskenpflicht.

Die betroffenen Schüler erhalten Fernunterricht.

Eine 16-Jährige, die in Sachseln im Schulhaus Mattli in die dritte integrativ geführte Orientierungsstufe (IOS) geht, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deswegen mussten Schüler der beiden Klassen der dritten IOS in Quarantäne, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Auch weitere Schüler, die mit der 16-Jährigen Kontakt hatten, befänden sich seit Freitag in Quarantäne. Bis und mit Samstag müssen sie in Quarantäne bleiben.

«Die Schülerin, die meines Wissens nur leichte Symptome aufwies, hatte sich wohl bei einem erwachsenen Familienmitglied angesteckt», sagt Kantonsarzt Mario Büttler zum Blatt. Rund 50 der 130 Schüler im Mattli-Schulhaus sind nun in Quarantäne. Die 370 Schüler und Kindergärtler in den anderen Schulhäusern sind nicht betroffen. Auch das Lehrpersonal musste nicht in Quarantäne.

Für die Betroffenen gibts Fernunterricht

Lehrer und Schüler müssen nun bis mindestens am 4. September auf dem Schulareal Masken tragen, auch in den Gängen und während der Pausen. Im Unterricht dürfen sie die Masken ablegen. Das funktioniere gut: Laut dem Rektor Remo Krummenacher halten sich Schüler und Lehrer an die Maskenpflicht. Für die betroffenen Schüler gibts nun Fernunterricht – wie das bereits während des Lockdown der Fall war.